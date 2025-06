Sestu, crolla un muro in casa: muore un uomo di 74 anni

Tragedia a Sestu nella tarda mattinata di oggi. Un uomo di 74 anni, residente da tempo nel comune dell’hinterland cagliaritano, ha perso la vita all’interno della propria abitazione a causa del crollo improvviso di una parete interna.

Il pensionato, originario di Bagheria, stava effettuando piccoli lavori di manutenzione all’interno dell’appartamento quando, per cause ancora da chiarire, un tratto del muro ha ceduto all’improvviso, colpendolo in pieno. Il violento impatto non gli ha lasciato scampo: quando i familiari, presenti in casa, hanno chiamato i soccorsi, l’uomo era già privo di vita.

I Carabinieri della Stazione di Sestu e il personale del 118 sono accorsi rapidamente sul luogo dell’incidente. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, mentre i militari hanno avviato i rilievi per accertare la dinamica del crollo.

