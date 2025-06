Castiadas, auto si ribalta per evitare un cinghiale e prende fuoco

Una notte di paura nelle campagne di Castiadas, dove un grave incidente si è verificato intorno alle 3.30 del mattino. A causare il sinistro sulla Provinciale 19, secondo quanto ricostruito dai Carabinieri di San Vito, è stata l’improvvisa comparsa di un cinghiale sulla carreggiata.

A bordo di una Citroën Cactus viaggiavano un ristoratore 64enne del posto e due passeggeri di 25 e 28 anni. Il conducente, nel tentativo di evitare l’animale selvatico, ha perso il controllo del veicolo, che è finito fuori strada e si è ribaltato. Poco dopo che gli occupanti erano riusciti a uscire autonomamente dall’abitacolo, l’auto ha preso fuoco.

Le fiamme, rapidamente alimentate dalla fitta vegetazione, si sono propagate a sterpaglie e a un canneto a bordo strada. I Vigili del fuoco del distaccamento di San Vito sono intervenuti tempestivamente riuscendo a domare l’incendio, ma il mezzo è andato completamente distrutto.

Dei tre occupanti, due non hanno riportato ferite e non hanno avuto bisogno di cure mediche. Il terzo, inizialmente restio, è stato successivamente accompagnato da un conoscente al pronto soccorso di Muravera per accertamenti, lamentando dolori a seguito dell’urto.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it