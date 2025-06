Incendi in Sardegna, 18 roghi nella giornata: in azione 4 elicotteri a Furtei

Incendi in Sardegna, 18 roghi nella giornata: in azione 4 elicotteri a...

Una nuova giornata critica sul fronte degli incendi in Sardegna. Sono 18 i roghi segnalati oggi sull’intero territorio regionale, 3 dei quali hanno richiesto l’impiego urgente della flotta aerea del Corpo Forestale e di numerose squadre a terra, impegnate in interventi complessi e prolungati.

A Orroli, in località Rio Ortu, un incendio ha interessato diversi ettari di pascoli alberati. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal Corpo forestale della Stazione di Escalaplano con il supporto dell’elicottero proveniente dalla base di Villasalto. Presenti anche la squadra Forestas di Escalaplano-Unghecuaddus e i volontari comunali di Orroli. L’intervento aereo si è concluso alle 15:20.

Più esteso e difficile da contenere il rogo sviluppatosi a Jerzu, in località Genna ‘e Cresia. Il coordinamento ha visto impegnate le Stazioni forestali di Jerzu e Osini, coadiuvate dagli elicotteri del CFVA di San Cosimo, Villasalto e dal Super Puma decollato da Fenosu. A terra sono intervenuti i GAUF di Lanusei, Vigili del Fuoco, e le squadre Forestas di Jerzu, Cardedu e Osini. Le fiamme hanno divorato pascoli e macchia mediterranea, con lo spegnimento terminato solo alle 18:00.

Situazione ancora in evoluzione, invece, a Furtei, in località Zinnigas, dove un vasto incendio ha reso necessario l’intervento di ben 4 elicotteri (dalle basi di Pula, Villasalto, Farcana e il Super Puma di Alà dei Sardi) e di decine di operatori a terra. Il coordinamento è affidato alla Stazione forestale di Sanluri con il supporto del GAUF di Cagliari, squadre Forestas di Villacidro, Barracelli di Furtei e Sanluri, Vigili del Fuoco di Sanluri e Mandas, oltre ai volontari della Prociv di Villamar. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

