Si attende solo l'annuncio per Guido Angelozzi come nuovo ds del Cagliari, mentre l'obiettivo di mercato Ambrosino incanta all'Europeo Under 21

Cagliari, Angelozzi in arrivo | L’obiettivo Ambrosino incanta in Under 21

Il Cagliari aspetta il nuovo direttore sportivo Guido Angelozzi. Per l’ufficialità manca pochissimo, con il dirigente che ha ufficialmente lasciato il Frosinone con una lettera ai tifosi. “Sono stati 5 anni fantstici, intensi, vissuti con passione, sudore e orgoglio” ha scritto Angelozzi in una lettera pubblicata sui social ciociari.

Nella giornata di oggi è atteso l’addio di Nereo Bonato ai rossoblù, poi seguirà a ruota l’annuncio del nuovo ds, che sul mercato ha già le idee chiara.

Il nome caldo è Giuseppe Ambrosino, attaccante che nell’ultima stagione ha giocato al Frosinone ed è di proprietà del Napoli. Proprio Ambrosino ieri ha incantato nei Quarti di finale dell’Europeo Under 21, dove l’Italia è stata eliminata 3-2 dalla Germania dopo i tempi supplementari.

Supplementari che i ragazzi di Nunziata si sono guadagnati con una prodezza su punizione dello stesso Ambrosino, che ha realizzato un capolavoro per il 2-2 momentaneo, con gli azzurrini rimasti in 9 per le espulsioni di Gnonto e Zanotti. Un piazzato dai 30 metri che ha fatto stropicciare gli occhi a tanti osservatori e probabilmente anche al presidente Giulini, che è pronto a trattare con il Napoli per portarlo in Sardegna.

In campo anche il rossoblù Matteo Prati, sostituito ai supplementari per far posto a Kayode.

