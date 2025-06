San Gavino, tremendo incidente nella notte: muore un motociclista

Una tragica notte a San Gavino, sulla Strada Statale 197, all’incrocio con la Strada Provinciale 4. Un violento incidente stradale ha causato la morte di un uomo di 58 anni, residente a Elmas, alla guida di una motocicletta enduro di grossa cilindrata. Con lui viaggiava la convivente, 67enne, rimasta gravemente ferita ma non in pericolo di vita.

L’altro mezzo coinvolto, una utilitaria di piccola cilindrata, era guidato da un giovane di 30 anni di Guspini, rimasto ferito in modo lieve. Secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, i due mezzi si sarebbero scontrati mentre procedevano lungo la statale. Le cause dell’impatto sono ancora in fase di accertamento.

Il motociclista è deceduto sul colpo, mentre la passeggera è stata soccorsa dai sanitari del 118, stabilizzata e poi trasferita d’urgenza in ambulanza all’ospedale Brotzu di Cagliari. Il conducente dell’auto è stato invece trasportato al “Nostra Signora di Bonaria” di San Gavino Monreale.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri delle Stazioni di Arbus e Gonnosfanadiga, l’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Villacidro, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sanluri e diverse unità del 118.

Tutti i documenti di guida e di circolazione sono risultati in regola. L’Autorità giudiziaria, informata dalla Stazione Carabinieri di Arbus che ha assunto la conduzione delle indagini, ha disposto il sequestro dei veicoli e la restituzione della salma ai familiari della vittima.

