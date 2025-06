Sbarco nella notte a Sant’Antioco: intercettati 8 migranti algerini

Nella notte appena trascorsa, le coste del Sulcis sono state nuovamente teatro di uno sbarco irregolare. La segnalazione è arrivata intorno alla mezzanotte alla Centrale Operativa dell’Arma, che ha immediatamente attivato i Carabinieri della Stazione di Sant’Antioco. I militari hanno rintracciato, nella zona di Maladroxia, 8 cittadini di nazionalità algerina, tutti uomini adulti.

I migranti, apparsi in buone condizioni generali, hanno ricevuto sul posto le prime cure. Uno di loro, che lamentava un lieve malessere, è stato trasferito per precauzione all’ospedale Sirai di Carbonia, dove è stato trattenuto per accertamenti. Non è in pericolo di vita.

Del piccolo natante utilizzato per la traversata non è stata trovata traccia, nonostante le ricerche avviate immediatamente lungo la costa. Dopo l’identificazione e le formalità di rito, il gruppo è stato trasferito al Centro di Prima Accoglienza di Monastir con un mezzo autorizzato, scortato dai Carabinieri.

L’Autorità giudiziaria è stata prontamente informata. Sono in corso ulteriori indagini per chiarire le dinamiche dello sbarco.

