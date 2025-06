Al Bano, dopo Carbonia altre polemiche | Romina: “Show in Russia inopportuno”

Dopo lo show di Carbonia diventato virale per la sua reazione al malore di una signora nel pubblico, Al Bano è volato in Russia per cantare "Felicità" in pieno rischio di guerra nucleare

Al Bano ne ha combinato un’altra nel giro di poche settimane. A inizio giugno, lo storico cantante si era esibito a Carbonia in una performance che aveva fatto il giro del web, ma non tanto per la sua riconosciuta abilità canora e per l’ottimo successo di pubblico in Sardegna. Carrisi, infatti, si era esibito in una serie di acuti per “svegliare” una signora tra gli spettatori che aveva avuto un malore, consigliandole poi di “dimagrire”.

Il cantante non ha però perso tempo e pochi giorni dopo è volato in Russia, dove ad attenderlo c’era il grande palco di San Pietroburgo per il Forum Economico Internazionale. Al Bano infatti gode di una fama stellare nell’ex Unione Sovietica e il pubblico è andato in estasi per il brano “Felicità”. Ma se in Oriente il cantante ha raccolto un’ovazione, in Occidente monta la polemica.

“Mi dissocio dalla canzone Felicità cantata in Russia” scrive sui social Romina Power, invitata a prendere parte al concerto, ma che ha declinato. “Non ho accettato di prendere parte a quel concerto di un giorno fa. E non mi sembra né il luogo, né il momento di cantare Felicità”.

Una presa di posizione che segue le polemiche degli ultimi giorni sulla performance di Al Bano in un paese osteggiato dal blocco occidentale per le azioni in Ucraina, con numerosi esponenti politici che si sono schierati contro la scelta di Carrisi, così come in passato nel mirino delle critiche era finito Pupo.

Insomma, l’estate calda di Al Bano cominciata in Sardegna e proseguita in Russia sembra soltanto all’inizio.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it