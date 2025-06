Dermatite nodulare bovina, Lai: “Il Governo intervenga subito”

Il primo caso accertato in Italia di dermatite nodulare contagiosa dei bovini, confermato in Sardegna, ha sollevato un’immediata allerta nel settore zootecnico nazionale. Sebbene il virus non sia trasmissibile all’uomo, le sue ripercussioni economiche per gli allevatori possono essere gravi, causando febbre, calo nella produzione di latte, lesioni cutanee e, nei casi più severi, il decesso degli animali. Le potenziali conseguenze sul commercio e sul trasferimento del bestiame preoccupano in modo particolare, specialmente in un contesto insulare come la Sardegna, dove l’allevamento rappresenta spesso l’unica fonte di sostentamento nelle zone interne.

Il deputato del Partito Democratico, Silvio Lai, ha espresso la sua posizione in merito. “Accogliamo con favore la convocazione urgente dell’Unità di crisi presso l’Assessorato regionale alla Sanità,” ha dichiarato Lai, sottolineando però l’urgenza di un’azione più incisiva. “Occorre ora un’azione decisa e coordinata: delimitazione immediata delle aree interessate, rafforzamento dei controlli sanitari, piena trasparenza sull’origine del contagio e un piano nazionale di contenimento e indennizzo.”

Lai ha poi rivolto un appello diretto al Governo nazionale, sollecitando un intervento immediato e strutturato. “Il Governo nazionale non può restare fermo: servono risorse straordinarie, sostegno diretto alle aziende zootecniche colpite, una campagna informativa capillare e controlli rigorosi sui flussi commerciali.” Il deputato ha infine evidenziato la necessità di una relazione al Parlamento sulle misure intraprese e quelle future, concludendo: “Non possiamo permettere che una crisi sanitaria come questa si trasformi in una nuova emergenza economica per la Sardegna.”

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it