Oristano, via ai lavori per eliminare i passaggi a livello entro il 2029

Entro il 2029, i passaggi a livello di via Laconi e via Ozieri tra Oristano e Santa Giusta saranno definitivamente chiusi. Sono iniziati i lavori per la realizzazione di una nuova viabilità alternativa, un progetto da circa 9 milioni di euro frutto della collaborazione tra Rete Ferroviaria Italiana e il Comune di Oristano, con un contributo finanziario anche dalla Regione Sardegna.

I cantieri, suddivisi in quattro fasi, sono entrati nel vivo con la seconda tappa. In questa fase, che si concluderà entro la fine dell’anno, gli operai stanno costruendo il collegamento stradale tra via Laconi e via Ozieri, completo di rotatorie, e un nuovo raccordo tra via Laconi e via Ghilarza. L’obiettivo primario è garantire un’alternativa sicura e diretta per collegare Oristano e Santa Giusta, evitando la necessità di usare la strada provinciale 56.

Il progetto prevede la creazione di un sottopasso pedonale e ciclabile in via Laconi, mentre in via Ozieri sorgerà un sottopasso carrabile, accessibile anche ai mezzi pesanti e funzionale al centro intermodale. Dopo questa fase, il traffico automobilistico di via Ozieri sarà deviato sulla nuova bretella di via Laconi per consentire la costruzione del sottopasso carrabile, un’operazione che richiederà circa due anni. L’ultima fase, della durata di circa un anno, vedrà la deviazione dei veicoli sul nuovo sottopasso di via Ozieri, la realizzazione del passaggio ciclopedonale e la chiusura definitiva del passaggio a livello di via Laconi.

La prima fase dei lavori, già completata, ha riguardato la bonifica dell’area da ordigni esplosivi e la mappatura dei sottoservizi. Questo ambizioso intervento mira a migliorare drasticamente la sicurezza e la fluidità del traffico tra i due centri.

