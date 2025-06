Truffa telefonica del falso Cup, l’Asl Nuoro lancia l’allerta

L’ASL 3 di Nuoro ha lanciato un’importante allerta ai cittadini, invitando a prestare la massima attenzione ai messaggi fraudolenti che stanno circolando, inviati da un presunto “servizio CUP”. Queste segnalazioni, giunte numerose all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) dell’ASL, descrivono una truffa mirata a prosciugare il credito telefonico delle vittime.

I messaggi ingannevoli provengono da numeri con prefissi sospetti, come 893 e 895, e invitano l’utente a richiamare urgentemente per ottenere “informazioni importanti” dal servizio CUP. L’ASL Nuoro sottolinea con forza l’importanza di evitare categoricamente di telefonare a questi numeri, e di non aprire allegati o cliccare su eventuali link presenti nei messaggi.

Si ricorda che il vero Servizio CUP, nelle sue attività di “recall” (richiamo), si limita a fornire dettagli o a chiedere conferme riguardo un appuntamento già fissato, senza mai richiedere di richiamare numeri specifici. Per qualsiasi dubbio o per verificare l’autenticità di una comunicazione, l’ASL 3 di Nuoro invita i cittadini a consultare esclusivamente i contatti istituzionali presenti sul proprio sito aziendale ufficiale, alla sezione “Contatti – ASL Nuoro”. La prudenza è fondamentale per non cadere vittima di queste frodi.

