Paura a San Vito, donna cade da un ponte con la sua auto: è in codice rosso

Una donna è caduta da un ponte con la sua auto mentre stava percorrendo la statale 387 nel territorio di San Vito.

L’incidente si è verificato quest’oggi intorno alle 13.30 e ha coinvolto una 28enne casalinga residente nella zona. Secondo una prima ricostruzione, la donna stava viaggiando in direzione Muravera–San Vito quando, per cause attualmente in corso di accertamento, ha improvvisamente perso il controllo del proprio veicolo.

L’autovettura è andata a collidere contro il guardrail laterale, sfondandolo e precipitando dal ponte sottostante. Tempestivo l’arrivo dei soccorsi che hanno trovato la donna cosciente, ma si è reso necessario il trasporto in ospedale in codice rosso.

La donna è stata così portata a Muravera e fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per i rilievi di rito.

