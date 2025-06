Vertice maggioranza, Todde: “Andremo incontro alle priorità dei sardi”

Sono stati diversi i temi discussi dalla maggioranza nella riunione tenutasi oggi a Villa Devoto. Alle 14 è stato infatti convocato un vertice da parte della presidente Alessandra Todde per fare il punto sulla politica regionale.

Al centro dei discorsi vi è stata la manovra di bilancio che dovrebbe essere approvata entro questa estate. Una manovra che dovrà dare segnali: “sui temi importanti per i sardi”, ha affermato la presidente Todde.

“Andremo incontro alle priorità dei sardi: trasporti, sanità, sviluppo economico, il finanziamento dei bandi sugli investimenti, il lavoro” ha proseguito Todde.

Per quanto riguarda i trasporti, centrale è stato il discorso legato alla continuità territoriale: “Ci sono state una serie di interlocuzioni, abbiamo fissato un incontro insieme all’assessora con il ministero e con il commissario Raffaele Fitto e sarà da capire quanto riusciamo a portare a casa”.

“Finalmente l’Unione Europea – ha detto la Presidente – sta comprendendo che anche i territori insulari hanno necessità di politiche speciali per consentire ai loro cittadini di vivere esattamente come chi vive in territori che sono più connessi”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it