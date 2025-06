Dermatite nodulare, l’Unità di crisi conferma il blocco degli spostamenti

Quest’oggi al Ministero della Salute si è riunita l’unità centrale di crisi, convocata dalla Direzione generale della salute animale, per fare il punto della situazione sulla dermatite nodulare contagiosa che sta affliggendo la Sardegna.

L’unità di crisi ha effettuato l’analisi epidemiologica e ha elaborato e definito la strategia di contenimento della malattia, in coordinamento con le autorità locali.

Tra le contromisure adottate vi sono l’istituzione della zona infetta, la sorveglianza clinica ed entomologica in tutta la regione e il blocco delle movimentazioni al di fuori della Sardegna.

Sulla diffusione del virus si è espressa anche la presidente dell’Anci Daniela Falconi: “Io mi auguro che il blocco sia estremamente temporaneo e che si studino immediatamente, oggi prima di domani, altre forme di contenimento, anche attraverso controlli più serrati ma che consentano lo spostamento degli animali sani”.

La movimentazione del bestiame è infatti fondamentale anche per gli sviluppi economici dell’isola: “La nostra provincia non può permettersi in nessun modo un blocco così potente di una delle economie trainanti per il nostro territorio”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it