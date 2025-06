Cagliari, incidente sull’Asse Mediano: mattinata d’inferno per gli automobilisti

Mattinata da incubo per gli automobilisti cagliaritani a causa di un incidente verificatosi sull’Asse Mediano, poco prima della rampa per viale Marconi, in direzione Poetto. Coinvolti nello scontro tre veicoli, due auto e uno scooter, rimasti fermi per lungo tempo sulla carreggiata, generando un ingorgo lunghissimo.

Le conseguenze sul traffico sono state immediate: la coda si è estesa per chilometri, paralizzando l’intera direttrice. A peggiorare la situazione il sovraccarico delle strade allacciate all’Asse, congestionate anch’esse. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i soccorsi del 118, ma non risultano feriti gravi.

