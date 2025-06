Taglio fondi ai comuni, Pizzuto: “Fallimento del Governo Meloni”

Il 12 giugno scorso, numerosi piccoli comuni sardi hanno riscontrato un’amara sorpresa: la prima rata completa del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC), vitale per finanziare servizi essenziali come mense scolastiche, trasporti e assistenza a famiglie e anziani, non è stata ricevuta per intero. Il Ministero dell’Interno ha erogato solo un’anticipazione parziale, lasciando molte amministrazioni locali in difficoltà.

Questa situazione aggrava la crisi finanziaria dei comuni più piccoli e già fragili, che attendono ancora lo sblocco dei fondi previsti dalla Legge di Bilancio 2023. Preoccupa ulteriormente il rischio che anche i fondi FSC 2021-2027 possano essere compromessi, mettendo a repentaglio milioni di euro già stanziati per servizi fondamentali e opere pubbliche pianificate.

Luca Pizzuto, capogruppo in Consiglio Regionale e presidente di Sinistra Futura, ha commentato duramente la situazione: “Ecco gli effetti di un governo di destra, che pensa alle armi ma non al bene dei suoi cittadini. Si inizia a vedere una precisa strategia che massacrerà i poveri e il ceto medio di questo paese.” Pizzuto ha poi aggiunto: “Il Governo Meloni deve assicurare risorse stabili e un costante sostegno concreto ai Comuni. Così facendo dimostra invece tutta la sua debolezza e certifica il fallimento di questa legislatura.”

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it