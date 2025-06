Incendio nella periferia di Irgoli, le fiamme minacciano le abitazioni

Un incendio scoppiato nella periferia di Irgoli, in località “Sos Sinis”, ha tenuto in apprensione i residenti questa mattina. Dalle 11:45 circa, una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Siniscola è stata impegnata per fronteggiare le fiamme.

L’incendio, partito presumibilmente da un appezzamento di terreno incolto, si è propagato con rapidità, arrivando a lambire due abitazioni civili. Solo il tempestivo intervento dei pompieri, supportato da un elicottero proveniente dalla base di Farcana, e l’ausilio delle squadre di Forestas e del Corpo Forestale, ha permesso di controllare ed estinguere il rogo. Le fiamme avevano già raggiunto i muri di confine delle case, ma i danni sono stati ridotti al minimo grazie alla prontezza dei soccorsi.

Le operazioni di spegnimento e bonifica sono tuttora in corso per eliminare ogni focolaio residuo e prevenire nuove riaccensioni. Senza l’intervento congiunto e rapido, le conseguenze dell’incendio avrebbero potuto essere ben più gravi e devastanti per le strutture abitative e l’ambiente circostante.

