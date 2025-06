Taglio fondi comuni, Cappellacci: “La causa è il ritardo sulla finanziaria”

Ugo Cappellacci, deputato di Forza Italia e Presidente della Commissione Affari Sociali e Salute della Camera, ha duramente criticato la Giunta regionale in merito alla questione delle risorse destinate ai comuni. “Todde conferma un amore non corrisposto per i numeri e persevera nell’arte della mistificazione per coprire il suo vuoto politico,” ha dichiarato Cappellacci, esprimendo il suo dissenso.

Secondo Cappellacci, le difficoltà finanziarie affrontate dai comuni sardi nel 2025 non sarebbero imputabili al Governo nazionale. Il deputato ha infatti precisato che, “Dopo il primo pagamento della prima rata del 27 maggio è seguita una seconda erogazione e in tempi rapidi è prevista la liquidazione dell’1,68% residuo, che completa il trasferimento.”

Il problema, a detta di Cappellacci, risiederebbe invece nei “tempi biblici per l’approvazione della prima Finanziaria della Giunta Todde, licenziata dopo un anno e mezzo, e quattro mesi di esercizio provvisorio, e non certo al Governo.” Questa dichiarazione punta il dito contro l’amministrazione regionale, ritenendola responsabile delle attuali problematiche di liquidità che affliggono i comuni dell’isola.

