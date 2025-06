Augello, vacanze da sogno in Sri Lanka: le ultime in rossoblù?

Si gode le vacanze Tommaso Augello, uno dei principali protagonisti della salvezza del Cagliari, grazie soprattutto ai suoi assist. L’esterno ha scelto lo Sri Lanka come meta per trascorrere le ferie insieme alla compagna.

“Com’è bello il mondo insieme a te” ha scritto infatti Martina Verrascina come dolce dedica di un post pubblicato sui social.

Tuttavia, queste potrebbero essere le ultime vacanze in rossoblù dell’esterno. Il contratto al momento è in scadenza e da parte della dirigenza non sono fin qui filtrate volontà di rinnovo.

Per questo motivo, diverse squadre hanno cominciato a muoversi e a chiedere informazioni. Tra tutte però, la più insistente fin qui è stata il Palermo.

Come riportato dal noto giornalista sportivo Gianluca Di Marzio, Augello sarebbe ormai ad un passo dai rosanero che hanno battuto tutta la concorrenza.

