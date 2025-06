Allarme da Sarroch a Chia: niente acqua potabile per almeno due giorni

Sarroch, Villa San Pietro, Pula, Chia e Domus De Maria sono rimaste senza acqua potabile a causa di un guasto avvenuto nella condotta del Tecnocasic.

Come reso noto da Abbanoa infatti, il guasto ha comportato la sospensione dell’approvvigionamento dall’invaso del Mulargia. Pertanto, è stata attivata l’alimentazione dall’invaso del Cixerri che però ha una risorsa idrica notevolmente peggiore dal punto di vista della qualità dell’acqua.

I parametri di torbidità risultano essere troppo elevati per via della forte presenza di manganese: ci sono tra i 600 e i 900 microgrammi per litro rispetto alla media standard di 70-100.

“La criticità è destinata a rientrare tra due giorni – comunicano intanto da Abbanoa – quando il Tecnocasic stima di concludere la riparazione e ripristinare l’alimentazione dall’invaso del Mulargia con acqua di migliore qualità”.

Per questo motivo, l’azienda ha attivato un servizio di autobotti che sono stati alimentati dall’acquedotto Sud-Occidentale. Il servizio dovrebbe essere operativo già da domani mattina.

