Calciomercato Cagliari, ora con Barak si può fare: Mina è lo sponsor

Dopo il flirt mancato nell’ultimo giorno del mercato invernale di un anno e mezzo fa, Antonin Barak potrebbe davvero vestire la maglia rossoblù. Come riporta La Nazione, questa volta il matrimonio tra il fantasista ceco e il Cagliari sembra avere un “gancio” decisivo in Yerry Mina, che da tempo spinge per l’arrivo dell’ex compagno ai tempi della Fiorentina.

Il club viola, che aveva girato Barak in prestito al Kasimpaşa, non intende trattenerlo. Il giocatore non rientra nei piani tecnici e con un contratto in scadenza nel 2026, la società toscana è pronta a cederlo a condizioni vantaggiose. Il Cagliari, dal canto suo, ha trovato terreno fertile: l’ingaggio non rappresenta un ostacolo e il gradimento del giocatore per la destinazione è confermato.

L’idea è quella di rilanciare il talento dell’ex Verona, dando qualità e soluzioni offensive alla trequarti isolana. La dirigenza del Cagliari, guidata dal presidente Giulini e dal direttore sportivo Angelozzi, ha ora il compito di decidere se mettere il sigillo finale su una trattativa che ha la strada spianata.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it