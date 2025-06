"Occorre un’inversione a U e capire che non è rendendo impossibile la vita a chi per necessità utilizza l’auto", aggiunge il segretario cittadino

Cagliari, Serra (Fi): “Mobilità sostenibile in via Roma solo a parole”

Alessandro Serra, segretario cittadino di Forza Italia, ha espresso dure critiche sulle nuove misure annunciate dal Comune per Via Roma, definendo la situazione un “caos” frutto di scelte pregresse. “Dal 2011 ogni volta che si parla di rivoluzione segue una mazzata,” ha commentato Serra, evocando una percezione di peggioramento continuo.

Il segretario ha ripercorso le decisioni che, a suo dire, hanno compromesso la viabilità e la vivibilità della zona. “In principio, con la delibera dell’agosto 2011, bloccarono il parcheggio sotterraneo e da lì è cominciata una guerra ideologica all’uso dell’auto condotta a suon di stalli a pagamento, parcheggi riservati, improbabili piste ciclabili, rotatorie, restringimenti delle carreggiate e, ultima in ordine di tempo, la piaga dei monopattini.” Serra ha poi attaccato la coerenza dell’attuale amministrazione, sostenendo che “Ora gli stessi che hanno sostenuto sul piano amministrativo, politico e tecnico queste azioni che hanno provocato il caos si presentano come i depositari delle soluzioni.”

La critica si estende al metodo adottato: “Anziché rivedere le scelte, si tira dritto in maniera autoritaria perché, secondo loro, i provvedimenti sono giusti e a sbagliare sarebbero i cagliaritani.” Per Serra, l’impostazione è sbagliata: “Non si comprende che il mezzo pubblico deve essere una scelta conveniente e non un’imposizione sancita da chi predica la mobilità sostenibile ma solo sulle spalle e sulle tasche degli altri.”

Il capogruppo ha invocato un cambio di rotta drastico: “Occorre un’inversione ‘a U’ e capire che non è rendendo impossibile la vita a chi per necessità utilizza l’auto, esattamente come lorsignori, che si arriva ad un sistema efficace.” Ha concluso auspicando “soluzioni che tengano conto della realtà dei rioni, delle imprese e delle famiglie di Cagliari” per evitare un “effetto ‘rigetto’ che ora è davanti agli occhi di tutti.”

