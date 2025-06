Accoltellò la compagna del nipote: condannato a 6 anni e 8 mesi

L'episodio si è verificato il 21 gennaio 2025 in un appartamento nel rione Monte Rosello, dove Ottomano era ospite del nipote da alcuni mesi

Il Giudice dell’Udienza Preliminare (GUP) del tribunale di Sassari, Sergio De Luca, ha emesso oggi una sentenza di condanna a 6 anni e 8 mesi di reclusione per tentato omicidio nei confronti di Domenico Ottomano, il 55enne originario di Bari. L’uomo era accusato di aver accoltellato gravemente la compagna del nipote, riducendola in fin di vita, lo scorso 21 gennaio.

La sentenza è giunta al termine di un rito con giudizio immediato. La Pubblica Ministero Elisa Succu aveva richiesto una pena di 8 anni di carcere per l’imputato, difeso dall’avvocato Andrea Piroddi. La vittima, Roberta Mazzone, si è costituita parte civile, assistita dall’avvocata Lisa Udassi, e il giudice le ha riconosciuto una provvisionale di 50 mila euro.

L’episodio si è verificato il 21 gennaio 2025 in un appartamento nel rione Monte Rosello, dove Ottomano era ospite del nipote da alcuni mesi. L’aggressione, culminata nel tentato omicidio, è scaturita al termine di una lite per motivi economici. Agli investigatori della Squadra Mobile, che lo avevano fermato pochi minuti dopo l’accaduto, Ottomano aveva fornito una versione dei fatti che non ha convinto gli inquirenti: aveva dichiarato che la donna lo avesse minacciato con un coltello da cucina e che, nel tentativo di disarmarla, lei fosse caduta ferendosi accidentalmente con la lama.

La vittima, trasportata d’urgenza in ospedale, era stata ricoverata in condizioni gravissime, avendo riportato la perforazione di un rene e di un polmone. Le indagini successive hanno portato all’arresto di Ottomano con l’accusa di tentato omicidio.

