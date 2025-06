Affidamento del figlio riconosciuto a Cagliari, ma ignorato in Spagna: il caso

La Corte d’appello di Cagliari ha sancito l’affidamento al padre di un minore, ma in Spagna tale sentenza viene ignorata. Questa è la triste vicenda che riguarda un cittadino italiano ligure, ma residente in Sardegna e che non vede suo figlio da sei mesi.

Sulla questione è così intervenuto il deputato del Pd Silvio Lai, insieme ad Alberto Pandolfo e Luca Pastorino: “Si tratta di una violazione gravissima del diritto dell’Unione, che chiama in causa la responsabilità politica del Governo italiano e la tenuta stessa del progetto europeo”.

“Non è solo un drammatico caso familiare – spiegano i firmatari – ma una vicenda che mette in discussione il principio del mutuo riconoscimento delle sentenze tra Stati membri, sancito dal Regolamento Ue 2019/1111. La giustizia italiana si è espressa chiaramente: affidamento esclusivo al padre, diritto di visita ristretto alla madre. Tuttavia, da dicembre 2024 il minore è trattenuto in Spagna in aperta violazione della sentenza”.

Lai, Pandolfo e Pastorino hanno perciò chiesto l’intervento del Governo per denunciare il fatto. “Se l’Europa non è in grado di garantire la cooperazione giudiziaria su un tema così delicato, come può pretendere fiducia dai suoi cittadini? Qui – concludono i tre parlamentari – non si chiede un favore: si chiede il rispetto delle norme europee, della legge e dei diritti fondamentali della persona”.

