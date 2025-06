Scontro sulle consulenze in Regione, la Giunta Todde replica agli attacchi

È muro contro muro tra la Giunta regionale guidata da Alessandra Todde e il centrodestra sardo, dopo le dure critiche piovute sull’ultima delibera di Giunta relativa alla ripartizione di fondi per consulenze specialistiche. Una polemica esplosa in seguito alle dichiarazioni del consigliere d’opposizione Alessandro Sorgia, che ha parlato senza mezzi termini di “ufficio di collocamento politico”.

Nel mirino la Deliberazione n. 32/63 del 18 giugno 2025, con cui la Giunta Todde ha stanziato circa 3 milioni di euro per nuovi incarichi esterni di consulenza, tra cui figurano anche quelli per la redazione di una nuova proposta di Legge statutaria e della legge elettorale regionale.

Anche il capogruppo di Fratelli d’Italia, Paolo Truzzu, ha attaccato: “Proprio loro, i cinquestelle, che nella scorsa legislatura hanno trascorso gran parte del tempo a urlare contro il poltronificio, in appena un anno, complice un Pd succube e silente, si sono dimostrati famelici accaparratori di posti di potere, addirittura incrementandoli attraverso le consulenze”.

Ma da Villa Devoto arriva una secca replica. La Giunta precisa che non si tratta di nuovi stanziamenti, bensì della ripartizione di risorse già previste per legge.

“Si sta parlando di una delibera che semplicemente dispone la ripartizione di un fondo già esistente, che la Giunta Todde non ha in alcun modo istituito ex novo” spiega l’esecutivo attraverso una nota. “L’unica vera novità rispetto al passato è l’assoluta trasparenza introdotta: la Giunta ha infatti indicato in modo chiaro e dettagliato come verranno utilizzate le risorse. La delibera in questione è necessaria per individuare gli obiettivi di spesa e per fornire ai cittadini piena contezza dell’impiego dei fondi pubblici”.

“Le risorse saranno destinate a consulenze specialistiche a supporto di politiche strategiche per la Regione Sardegna, in piena coerenza con il nostro programma elettorale e perfettamente allineate con il Piano Regionale di Sviluppo (PRS). È inoltre importante sottolineare che una delibera non può autorizzare nuova spesa, ma – come in questo caso – indica esclusivamente le finalità di spese già autorizzate dalla legge”.

Infine l’affondo. “Sappiamo bene che il centrodestra, a differenza di quanto stiamo facendo noi al governo della Regione, non è abituato a rendere conto ai cittadini su come vengono spesi i loro soldi. Anche alla luce di queste differenziate sostanziali, non possiamo tollerare che vengano diffuse falsità prive di qualsiasi base logica e giuridica”.

