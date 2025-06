Sarroch, lite tra vicini degenera e spunta un coltello: due feriti

Nella notte, una lite tra vicini è sfociata in violenza nel centro abitato di Sarroch. La segnalazione è arrivata al 112 intorno alla mezzanotte, per una discussione animata in corso tra due uomini e sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Assemini.

Secondo quanto ricostruito dai militari, il diverbio, nato per futili motivi, ha coinvolto un 44enne di origine tunisina, residente in zona, e un 77enne del luogo. Durante il confronto, il più giovane avrebbe estratto un coltello, minacciando il vicino. Ne è seguita una colluttazione in cui entrambi hanno riportato ferite superficiali da taglio ed escoriazioni. I due sono stati trasportati in pronto soccorso per le cure necessarie. Le loro condizioni non destano preoccupazione.

Al termine degli accertamenti, i Carabinieri hanno proceduto a denunciare entrambi per minacce e lesioni personali. Al momento, nessuna delle parti ha sporto querela, ma si sono riservate di farlo. Le indagini proseguono per chiarire con precisione la dinamica dell’episodio.

