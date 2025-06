Incidente a Cabras, chi era la vittima: addio al 42enne Marco Poddi

Un grave incidente stradale si è consumato nella tarda serata di ieri lungo la Strada Provinciale 7, che collega Cabras alla costa del Sinis. A perdere la vita è stato Marco Poddi, motociclista di 42 anni, uscito di strada in prossimità di una curva all’altezza del borgo di San Salvatore di Sinis.

Imprenditore, titolare del panificio “Paf 5”, stava viaggiando in direzione mare, quando intorno alle 22, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della sua moto finendo violentemente sull’asfalto. Non ci sarebbero altri veicoli coinvolti.

A dare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio, che hanno notato il corpo a terra e la moto ai margini della carreggiata. I soccorsi sono arrivati con un’ambulanza del 118, ma purtroppo per Poddi non c’era più nulla da fare.

Profondo il cordoglio nella comunità di Cabras, dove Marco Poddi era molto conosciuto per la sua attività nel settore della panificazione. Lascia un vuoto improvviso e doloroso tra amici, colleghi e clienti che in queste ore lo ricordano anche attraverso i social.

Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi sul posto per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

