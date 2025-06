Nuovo stadio Cagliari, Giulini: “Spero si apra il bando entro Natale”

"Non so se sarò io ad inaugurare lo stadio. Non so se sarò il presidente tra 4/5 anni", ha aggiunto il presidente del Cagliari Giulini

Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, è intervenuto in conferenza stampa per parlare di vari temi tra stagione passata e prossima annata; tra i temi trattati anche quello legato alla costruzione del nuovo stadio Unipol Gigi Riva.

“C’è frustrazione, il prossimo passaggio sarà il PAUR ai primi di luglio. La conferenza di servizi darà il via libera, spero entro l’estate; questo dilatare i temi mi fa pensare che non so se sarò io ad inaugurare lo stadio. Non so se sarò il presidente tra 4/5 anni, più la cosa va in là e più c’è amarezza: per ora rimango ottimista dato che ci sono delle date fissate per i prossimi step”, ha dichiarato Giulini.

“Non ci sono chiacchierate per nuovi soci, detto ciò io spero che entro natale si potrà aprire il bando per il nuovo stadio: in quel momento si potà fare. E’ un progetto enorme, servono molti più fondi rispetto a quelli che servono per i giocatori”.

