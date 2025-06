Sardegna, arrivano quasi 2 milioni alle Università per il supporto psicologico

La regione Sardegna stanzierà 600mila euro all’anno per un triennio per le Università di Cagliari e Sassari. L’obiettivo è quello di poter fornire un supporto emotivo, psicologico e pratico agli studenti universitari e al personale degli atenei.

La proposta era stata portata avanti dall’assessora Ilaria Portas ed era poi seguito il via libera dalla giunta. Grazie all’intervento di professionisti specializzati, il programma permetterà di raggiungere importanti obiettivi. Tra questi la gestione delle problematiche legate ai disturbi dell’ansia, agli attacchi di panico e a tutto ciò che ostacola il benessere degli studenti.

“Siamo profondamente convinti di fornire uno strumento utile e necessario per gli studenti e le studentesse – ha spiegato l’assessora Portas – Negli anni abbiamo compreso quanto un supporto psicologico sia fondamentale per il benessere psicofisico, per la cura del loro sistema di relazioni e anche per il rendimento negli studi. La vita dello studente, con le continue sfide e prove alle quali viene sottoposto, non è semplice. Tutto ciò è amplificato dal fatto che molti di loro vivono lontano da casa e dalle famiglie”.

Ora la palla passa alle Università che dovranno presentare delle proposte progettuali per gli anni 2025, 2026 e 2027 che dovranno contenere una descrizione dettagliata degli interventi, dei soggetti coinvolti, delle modalità di realizzazione nonché il connesso preventivo finanziario.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it