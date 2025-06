Dolianova, incendio nella zona industriale, distrutti due capannoni

Pauroso incendio ieri pomeriggio a Dolianova, nella zona industriale di Bardella, dove due capannoni adiacenti sono andati in fiamme

Un violento incendio ha interessato, nel pomeriggio di ieri, due capannoni industriali adiacenti nella zona di Bardella, nel territorio comunale di Dolianova. L’intervento tempestivo di due squadre dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Cagliari, supportate da due autobotti e un carro aria, ha evitato che le fiamme si propagassero ulteriormente.

All’interno delle strutture sono andati distrutti alcuni mezzi pesanti, parcheggiati nei piazzali esterni o all’interno dei capannoni, avvolti rapidamente dal rogo. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area sono proseguite per diverse ore.

Secondo una prima ricostruzione, non si esclude che le fiamme siano partite dalla vegetazione secca nelle vicinanze, alimentate dal caldo e dal vento, per poi propagarsi alle aree esterne delle due strutture. Non si segnalano feriti, ma i danni materiali sono ingenti.

