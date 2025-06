Carlo Andrea Arba confermato alla guida di Confservizi-Cispel Sardegna

Carlo Andrea Arba è stato riconfermato, all’unanimità, presidente di Confservizi-Cispel Sardegna per il triennio 2025-2028. L’Assemblea generale dell’associazione ha ribadito la propria fiducia nell’Amministratore Unico di Parkar Srl, premiando il percorso di rilancio e consolidamento dell’azione sindacale e istituzionale intrapreso durante il precedente mandato.

Confservizi-Cispel rappresenta le imprese pubbliche e partecipate dell’Isola che operano nei settori strategici dei servizi locali, dal trasporto all’ambiente, dalle risorse idriche all’energia, fino a edilizia e cultura. L’organizzazione si pone come punto di riferimento nel panorama sardo per il supporto tecnico-giuridico, la promozione e la rappresentanza delle aziende del comparto.

“Ringrazio i soci per la fiducia rinnovata”, ha dichiarato Arba durante il suo intervento. “Insieme al Direttore Ottavio Castello abbiamo lavorato con determinazione in questi anni, promuovendo numerosi momenti di confronto e approfondimento che riteniamo essenziali in una fase di rapidatrasformazione normativa e tecnologica. Il nostro obiettivo resta quello di rafforzare il ruolo dell’associazione come sindacato d’impresa, capace non solo di offrire supporto, ma di incidere nel modo in cui si fa impresa pubblica in Sardegna”.

Nel corso dell’Assemblea è stata ufficializzata anche la nuova Giunta Esecutiva. Giuseppe Sardu, presidente di Abbanoa, e Leonardo Marras, presidente della Fondazione Maria Carta, sono stati eletti vicepresidenti. Ne fanno parte anche Fabrizio Rodin (Ctm SpA), Massimo Pinna (Cisa), Salvatore Piras (Multiservice Srl), Marco Soriga (Enas). Il ruolo di tesoriere è stato affidato a Massimo Cortese (Acquavitana SpA), mentre Mauro Musio, direttore del Consorzio Cisa, ricoprirà la carica di vice direttore. È stato inoltre confermato Antonello Sanna nel ruolo di revisore contabile.

