Cagliari, non solo Viola e Augello: altri due giocatori ai saluti

Il Cagliari, sotto la guida del nuovo allenatore Fabio Pisacane, si prepara per il nuovo inizio di stagione 2025/2026 con un occhio al calciomercato che prenderà ufficialmente il via nel mese di luglio.

Come annunciato dallo stesso presidente Tommaso Giulini, non saranno rinnovati i contratti di Nicolas Viola e Tommaso Augello, che dunque lasceranno la Sardegna a parametro zero.

Non solo loro però, con le valigie in mano ci sono anche Jose Luis Palomino e Jakub Jankto. Anche per loro non ci sarà il rinnovo contrattuale e diranno addio al club rossoblù alla naturale scadenza dell’accordo in essere al 30 giugno.

