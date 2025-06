Cagliari, tonno rosso e bottarga irregolari: sequestro da oltre 200Kg

Per esercenti e vettori commerciali coinvolti, oltre al sequestro della merce, sono state comminate sanzioni amministrative per un totale superiore a 5.500 euro

Un’operazione congiunta tra il Centro Controllo Pesca della Direzione Marittima – Guardia Costiera di Cagliari e una squadra della Polizia Locale ha portato al sequestro di oltre 200 chilogrammi di prodotti ittici pregiati in un centro di commercializzazione all’ingrosso della città. Il blitz, avvenuto nelle prime ore di questa mattina, 27 giugno, era mirato a contrastare la pesca illegale e le irregolarità nella filiera.

Le verifiche si sono concentrate sulla commercializzazione all’ingrosso di pesce sia locale che d’importazione, e in particolare sulla regolarità della documentazione necessaria a certificarne la tracciabilità. Durante i controlli, i militari e gli agenti hanno scoperto numerose quantità di tonno rosso, uova di muggine (bottarga) e tonno alalunga commercializzati senza la dovuta documentazione attestante la provenienza e quindi l’idoneità alla tracciabilità.

Per i tre esercenti e vettori commerciali coinvolti, oltre al sequestro della merce, sono state comminate sanzioni amministrative per un totale superiore a 5.500 euro, in conformità con la normativa sulla pesca. L’operazione è stata condotta in sinergia anche con la Direzione Mercati, evidenziando un approccio coordinato tra le diverse autorità.

Le attività di controllo della Guardia Costiera e della Polizia Locale proseguiranno nell’ambito delle consuete operazioni istituzionali della Direzione Marittima, al fine di garantire la legalità nel settore ittico e tutelare i consumatori.

