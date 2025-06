Dramma a Livorno, incidente stradale mortale per un camionista sardo

Stava viaggiando per le strade di Livorno alla guida del suo camion Priamo Spano, 63enne originario di Jerzu, quando si è schiantato contro un mezzo della Rea, che si occupa della raccolta rifiuti nella città toscana.

Un impatto che si è rivelato fatale per il camionista sardo. Sul posto sono giunte sia la Polizia che un’ambulanza della Croce Rossa che hanno portato il ferito, in gravissime condizioni, in ospedale, dove poi è morto.

E’ rimasto invece ferito, ma in buone condizioni, l’autista dell’altro mezzo.

