Dermatite bovina, Bartolazzi e Satta: “Subito vaccini e risorse”

I due assessori hanno parlato a margine della visita in Sardegna di una delegazione del Ministero della salute: "La Regione ha messo in atto immediatamente tutte le precauzioni possibili"

Gli assessori Bartolazzi e Satta hanno fatto il punto della situazione dopo la visita della delegazione del Ministero della Salute in Sardegna, per verificare l’andamento dei contagi della dermatite bovina.

“Al termine della sua visita nell’isola, la delegazione del Ministero della Salute insieme al gruppo di esperti del Team Euvet ha dato atto che l’Assessorato regionale alla Sanità ha affrontato la scoperta della Dermatite nodulare contagiosa bovina con la massima tempestività e correttezza” ha affermato l’assessore Bartolazzi.

“La Regione ha messo in atto immediatamente tutte le precauzioni possibili – prosegue l’assessore alla Sanità – in stretto accordo con l’Unità di crisi ministeriale, al fine di garantire un monitoraggio continuo dell’evoluzione epidemiologica e attivare con prontezza tutte le misure di biosicurezza previste dai protocolli nazionali ed europei”.

Sul tema si è poi espresso anche l’assessore all’agricoltura Satta: “Contiamo di avere in tempi brevi il preparato da somministrare e di fare una vaccinazione massiva per poi consentire ai servizi competenti di effettuare una vigilanza nei tempi determinati dai protocolli, così da creare i minori disagi possibili ai nostri allevatori”.

I due assessori hanno avuto rassicurazione sul fatto che il Ministero non lascerà l’Isola da sola: “La Sardegna movimenta in media 80 mila capi bovini, di cui oltre il 50% destinato alle esportazioni. Se il blocco permarrà per 30-60 giorni dopo la vaccinazione il Ministero dell’Agricoltura e quello della Sanità hanno già garantito risorse e collaborazione per non lasciare sola la nostra isola”.

