L'attaccante, classe 2000, potrebbe liberarsi a parametro zero a seguito dei problemi societari del suo club d'appartenenza: il Brescia

Cagliari, Angelozzi lavora alla nuova squadra: per l’attacco piace Borrelli

Il nuovo direttore sportivo del Cagliari, Guido Angelozzi, ha subito iniziato il proprio lavoro per costruire la rosa rossoblù della stagione 2025/2026 che sarà guidata da Fabio Pisacane.

L’ex Ds del Frosinone ha imbastito una trattativa con la Sampdoria per uno scambio di cartellini tra Simone Scuffet, di rientro dal prestito al Napoli, e il difensore classe 2002 Alessandro Pio Riccio.

Angelozzi si sta muovendo anche sul parco attaccanti e uno dei nomi in cima alla lista dell’interesse rossoblù è quello del classe 2000 Gennaro Borrelli, in forza al Brescia, su quale c’è anche l’interesse del Napoli. Il giocatore, visti i problemi societari delle rondinelle, potrebbe essere libero di accasarsi ad un altra squadra a parametro zero.

