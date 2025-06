Sestu, scovata maxi piantagione di marijuana: 51enne arrestato

L'uomo è stato bloccato proprio mentre azionava l'impianto di irrigazione a goccia che forniva acqua, in totale autonomia, a circa 300 piante

Nelle prime ore di questa mattina, nelle campagne di Sestu (CA), i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Cagliari, supportati dallo Squadrone Eliportato Cacciatori “Sardegna”, hanno arrestato un incensurato 51enne del luogo. L’uomo è stato sorpreso mentre si occupava di una coltivazione di marijuana all’interno di alcune serre comunali abbandonate.

L’individuo è stato bloccato proprio mentre azionava l’impianto di irrigazione a goccia che forniva acqua, in totale autonomia, a circa 300 piante di canapa indiana, ognuna alta in media 180 centimetri.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso ai militari di rinvenire ulteriori 200 grammi di infiorescenze già essiccate e 1,5 kg della stessa sostanza in fase di essiccazione. Sono stati trovati anche bilancini di precisione e tutto l’occorrente per la trasformazione, il confezionamento e l’imbustamento dello stupefacente.

Gli accertamenti condotti dai Carabinieri del R.I.S. di Cagliari hanno confermato che le piante contenevano un alto livello di principio attivo, indicando la capacità di produrre sostanza stupefacente di elevata qualità. L’uomo è ora in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo, fissata per oggi, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it