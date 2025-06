Sanluri, in casa hashish e contanti: arrestato

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri di Sanluri, con il supporto dei colleghi di Villanovafranca, hanno tratto in arresto un barista del posto, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il controllo è scattato nel centro abitato di Sanluri, dove l’uomo è stato fermato per un controllo di routine. Il suo atteggiamento nervoso ha insospettito i militari, che hanno deciso di procedere con una perquisizione personale, trovando una somma di denaro in contanti di cui non è stato in grado di giustificare la provenienza.

I Carabinieri hanno quindi esteso la perquisizione all’abitazione dell’uomo, dove sono stati rinvenuti oltre 50 grammi di hashish, bilancini di precisione e altri contanti, elementi che confermerebbero un’attività di spaccio di droga.

L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa del processo per direttissima, previsto nella mattinata di oggi.

