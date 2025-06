Dolianova, trascinano un uomo con l’auto e aggrediscono i Carabinieri: arrestati

Serata di violenza e tensione a Dolianova, dove ieri intorno alle 23.00, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile sono intervenuti per fermare due persone – un uomo e una donna – responsabili di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, oltre che della violazione di una misura cautelare.

Tutto è iniziato intorno alle 21.00, quando l’uomo, già sottoposto al divieto di avvicinamento a una donna del posto, si è presentato nei pressi della vittima, a bordo di un’auto e in compagnia di un’altra donna. La presenza è stata rilevata dal dispositivo elettronico di protezione in uso alla vittima, attivando automaticamente l’intervento delle forze dell’ordine.

Durante l’episodio, un conoscente della donna si è avvicinato al veicolo per verificare la situazione, ma è stato afferrato dal conducente e trascinato per alcuni metri con l’auto in movimento, finendo poi rovinosamente a terra. L’uomo è stato soccorso e trasportato in codice giallo al Policlinico di Monserrato per accertamenti.

I due responsabili sono stati rintracciati poco dopo nei pressi dell’abitazione dell’uomo. Al momento del controllo, entrambi erano in evidente stato di alterazione alcolica e hanno reagito con violenza all’intervento dei militari, rendendo necessario l’arrivo di un’ulteriore pattuglia per contenere la situazione.

L’uomo si è inoltre rifiutato di sottoporsi all’alcoltest, motivo per cui è scattata anche una denuncia aggiuntiva per guida in stato di ebbrezza. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, entrambi sono stati posti agli arresti domiciliari.

