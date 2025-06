Tajani attacca Todde: “In Sardegna irregolarità elettorali, tornare al voto”

Durissimo attacco del vice premier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nei confronti della governatrice Alessandra Todde. Il leader di Forza Italia, oggi a Budoni per un evento del partito.

“C’è qualcosa che non funziona in Sardegna” ha detto Tajani nelle parole riportate dall’Ansa. “Già abbiamo visto le irregolarità elettorali, ci sono delle decisioni della magistratura che hanno detto che si è già conclusa, perché è nata irregolarmente, la presidenza della Regione. Se c’è qualche cosa che non va bisogna cambiare, e credo che sia giunto il momento di tornare al voto“.

Tajani ha anche attaccato la Regione per le tante leggi regionali impugnate dal Governo, affermando che “se non sono fatte bene devono essere impugnate, questo è il problema”. Come Forza Italia “siamo sempre pronti, ci stiamo rafforzando in vista delle elezioni politiche, delle elezioni sarde quando si voterà, io mi auguro il prima possibile”.

