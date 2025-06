La velocista quartese è stata protagonista della staffetta che ha contribuito a consolidare il primato dell'Italia. Intanto stasera sarà in pista per i 200m. Novità anche sull'infortunio di Lorenzo Patta

Un ottimo quarto posto che consente all’Italia di continuare a sognare il primo posto. Anche la staffetta 4×100 femminile, che ha avuto come protagonista in terza frazione Dalia Kaddari, ha consentito di conquistare punti importanti per la Nazionale Azzurra.

Il quartetto, composto da Vittoria Fontana, Gloria Hooper, Dalia Kaddari e Zaynab Dosso, ha chiuso la propria gara con il crono di 42.58.

A sorprendere è stata anche la posizione ‘inedita’ proprio della velocista quartese, in genere impiegata in seconda frazione e che ieri invece ha disputato la terza. Strategia, sicuramente, e anche un modo per prepararsi al meglio in vista dei 200m di questa sera.

La classe 2001 infatti alle 19.07 si troverà ai blocchi di partenza per disputare la batteria delle migliori nel mezzo giro di pista. Uno snodo che potrebbe rivelarsi cruciale per la posizione finale dell’Italia, che intanto si presenta all’ultima giornata al primo posto in classifica con 290 punti.

Intanto, sono arrivate anche delle novità sull’infortunio di Lorenzo Patta. Gli accertamenti svolti hanno fatto emergere la presenza di una lesione muscolare al bicipite femorale.

Una rassegna sfortunata per lui, che rischia di compromettergli il proseguimento della stagione. Di certo però, si proverà il tutto per tutto per recuperarlo entro i mondiali di Tokyo in programma a settembre.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it