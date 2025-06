Tragedia sulla 554, uomo a piedi travolto da un’auto: è morto sul colpo

Risveglio tremendo per la Sardegna. Sul posto si sono precipitati i soccorsi ma purtroppo non c'è stato nulla da fare

Un risveglio tremendo ha accolto la Sardegna questa mattina. Intorno alle 5 del mattino un uomo, che per cause da accertare si trovava a piedi, è stato travolto e ucciso da un’auto sulla 554.

Il tragico incidente è avvenuto in prossimità dell’incrocio per Salargius e Settimo San Pietro. Sul posto si sono precipitati i soccorsi, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Presenti anche i Vigili del fuoco e i Carabinieri per i rilievi e per cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente.

Stando ai primi accertamenti, la vittima è un uomo di nazionalità nigeriana di 46 anni. Illesa invece la donna che si trovava alla guida dell’auto che l’ha travolto. Si tratterebbe di una 25enne che è risultata poi positiva all’alcol test.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it