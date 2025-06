Processo Grillo, Ciro in aula per la prima volta: oggi la requisitoria del Pm

Dopo tre anni di udienze, il figlio del comico e fondatore del M5s si presenta in tribunale a Tempio Pausania

Processo Grillo, Ciro in aula per la prima volta: oggi la requisitoria...

Per la prima volta dall’inizio del processo, Ciro Grillo è comparso questa mattina nell’aula del tribunale di Tempio Pausania, dove da tre anni è in corso il procedimento che lo vede imputato per violenza sessuale di gruppo, insieme ai tre amici genovesi Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia.

Come riportato dall’Ansa, ad accompagnarlo i legali Enrico Grillo e Andrea Vernazza. La presenza in aula di Grillo Jr. è particolarmente significativa: finora non aveva mai partecipato di persona alle udienze, al contrario di Francesco Corsiglia, già sottoposto a un lungo esame dibattimentale della durata di circa 12 ore.

Oggi è il giorno della requisitoria del pubblico ministero Gregorio Capasso, che formulerà le richieste di condanna per i quattro imputati. Domani toccherà alle parti civili, con l’intervento dell’avvocata Giulia Bongiorno, legale della presunta vittima, una giovane studentessa italo-norvegese oggi 23enne.

I fatti risalgono alla notte tra il 16 e il 17 luglio di sei anni fa, quando la ragazza, in vacanza in Costa Smeralda, avrebbe subito uno stupro di gruppo nella villa di famiglia dei Grillo a Porto Cervo, dopo una serata tra locali e discoteche. Secondo l’accusa, la violenza si sarebbe consumata nella notte, mentre per la difesa si sarebbe trattato di rapporti consenzienti.

