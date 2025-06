Allarme incendi, Lai: “Poco personale, servono assunzioni immediate”

"Governo e maggioranza nazionale hanno ignorato gli allarmi già in legge di bilancio", aggiunge il deputato del Pd

Silvio Lai, deputato del Partito Democratico, ha duramente criticato il Governo Meloni e la maggioranza parlamentare, ritenendoli responsabili della devastazione causata dagli incendi che stanno colpendo la Sardegna.

Secondo Lai, gli eventi non sono solo imprevedibili, ma “anche la conseguenza diretta di una scelta politica irresponsabile: quella del Governo Meloni e della maggioranza parlamentare di respingere gli emendamenti presentati dal Partito Democratico – e da me primo firmatario – per consentire il rafforzamento immediato del Corpo forestale e di Vigilanza Ambientale della Sardegna (CFVA) e dell’Agenzia Forestas, nella parte destinata alla prevenzione degli incendi boschivi.”

Lai, che era stato primo firmatario degli emendamenti proposti durante la discussione della legge di bilancio 2025 e del decreto legge sulla Pubblica Amministrazione (dicembre 2024 – gennaio 2025), ha ribadito l’urgenza di nuove assunzioni. “Servono assunzioni immediate. Governo e maggioranza nazionale hanno ignorato gli allarmi già in legge di bilancio. La carenza di personale è figlia di precise scelte politiche. Ora recuperiamo insieme il tempo perduto,” ha dichiarato il deputato, sottolineando come la mancanza di personale sia un effetto diretto di decisioni politiche ben precise.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it