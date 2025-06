Carcere Uta, sala d’attesa diventa spazio accogliente: via al progetto

A partire da domani fino al 4 luglio sarà l'artista Manu Invisible a far cambiare il look alla stanza. Un'operazione che rientra nel progetto: "Liberi dentro per crescere fuori"

La sala d’attesa per i visitatori del Carcere di Uta è pronta a trasformarsi in uno spazio accogliente grazie ad un importante progetto di riqualificazione.

Fino al 4 luglio sarà lo street artist Manu Invisible a intervenire con la sua a arte per rendere l’ambiente più sereno, specialmente per i minori in visita ai genitori detenuti.

“Questo progetto sottolinea l’importanza di creare ambienti che favoriscano il benessere psicologico ed emotivo dei minori – si legge in una nota diffusa – anche in contesti difficili come quello carcerario. L’arte e la creatività diventano strumenti fondamentali per superare le barriere e promuovere un’esperienza più umana e meno traumatica”.

L’intervento rientra nel progetto “Liberi dentro per crescere fuori” che ha lo scopo di contrastare la povertà educativa minorile.

