Melissa Satta e Thais, reunion in Sardegna per le storiche veline

Una grande storia d’amicizia che va avanti da vent’anni. Vacanze all’insegna del relax e del divertimento in Sardegna per le due ex veline di Striscia la Notizia, Melissa Satta e Thais Wiggers, amiche inseparabili che in questi giorni stanno condividendo momenti di spensieratezza in Costa Smeralda.

Tra mare cristallino, sport e pranzi vista spiaggia, le due showgirl si godono il sole della Sardegna, documentando sorrisi e panorami mozzafiato sui social. Melissa Satta è di casa nell’Isola, mentre Thais Wiggers, di origine brasiliana, si è lasciata contagiare dal fascino della Costa Smeralda anche grazie al legame con la sua collega.

In un mondo dello spettacolo dove di certo non è facile mantenere sani i rapporti, l’amicizia tra le storiche veline Melissa e Thais è sicuramente una bella eccezione. “Giorni spettacolari insieme” ha commentato Wiggers sui social. “Niente come la compagnia di una cara amica”.

