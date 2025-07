Solinas attacca Todde: “Legislatura morta, 5 Stelle garantisti solo per loro”

Dal caso decadenza alle accuse di poltronificio. Christian Solinas torna ad attaccare la governatrice Alessandra Todde e lo fa in un’intervista rilasciata al quotidiano Il Tempo.

“Siamo in una fase di paralisi causata dalla mancata assunzione di responsabilità della presidente Todde” dice l’ex presidente della Regione. “Avrei preferito che il giudizio sul governo Todde si fosse basato sull’inadeguatezza politica e amministrativa dei 5 Stelle alla guida della Regione, piuttosto che su vicende giudiziarie“.

Poi l’attacco ai pentastellati. “Non entro nel merito dell’operato della magistratura, non l’ho mai fatto. Però è evidente la doppia morale dei 5 Stelle: un giustizialismo feroce quando si tratta degli altri, ma un garantismo improvviso quando tocca a loro”.

“Nessuno, né nella burocrazia né nella società, ha fiducia nella durata della legislatura”. Sull’ipotesi di una richiesta di dimissioni spiega: “Non è la vicenda giudiziaria in sé il punto centrale. Per noi conta la politica. E politicamente, questa legislatura è morta. La Todde non ha mai presentato un’idea chiara di Sardegna né un progetto politico concreto”.

Poi sulla questione poltronificio, con la presidente Todde accusata dal centrodestra di aver dato il via a una massiccia occupazione di poltrone. “Mi riferisco a un sistema che distribuisce risorse pubbliche senza una visione, spesso per creare consenso. Abbiamo più soldi da spendere, sì, ma spesso vanno in consulenze inutili, incarichi ad amici, contributi a pioggia per sagre e associazioni”.

E su un ritorno in campo di Solinas, lo stesso leader del Partito Sardo d’Azione allontana l’ipotesi. “No, assolutamente. Ho già fatto quell’esperienza. Oggi il mio ruolo è quello di dare un contributo alla riflessione politica e aiutare a costruire una proposta per la Sardegna, ma non ho ambizioni personali”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it