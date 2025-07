Il disservizio ha creato non pochi problemi a chi si dirigeva verso Londra per motivi di lavoro, salute o vacanza

Volo Cagliari-Londra in ritardo, passeggeri bloccati 3 ore in aeroporto

Una giornata da incubo ha colpito numerosi passeggeri del volo Ryanair FR2686 di lunedì 30 giugno, diretti a Londra. Il volo ha subito un ritardo di oltre tre ore, causando notevoli disagi a chi attendeva di partire dall’aeroporto di Cagliari.

Inizialmente previsto per le 15:20, l’aereo è atterrato a destinazione solo alle 21:16, costringendo i passeggeri a trascorrere ore intere all’interno dello scalo cagliaritano. Il disservizio ha creato non pochi problemi a chi si dirigeva verso Londra per motivi di lavoro, salute o vacanza. Sembra che le cause del ritardo non siano riconducibili a circostanze eccezionali come condizioni meteorologiche avverse o impatti con volatili, dato il bel tempo registrato sulla tratta.

Secondo quanto previsto dal Regolamento Europeo 261/2004, i passeggeri coinvolti in ritardi di questa entità potrebbero avere diritto a una compensazione pecuniaria di 400 euro. Il ritardo sembrerebbe infatti essere attribuibile a problematiche interne alla compagnia aerea.

