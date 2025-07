Sardegna ancora devastata dagli incendi: 21 nella giornata odierna

Sono 21 gli incendi divampati quest’oggi in Sardegna che hanno richiesto l’intervento da parte di Forestale e volontari. Tra questi, per cinque è stato necessario anche l’intervento di mezzi aerei.

E’ stato necessario l’intervento di due elicotteri per domare le fiamme divampate nel Comune di Selegas, in località Pranu Murtas. La stessa sorte ha riguardato l’incendio divampato ad Orroli in località Case Mottaiola.

Un incendio di considerevoli dimensioni si è abbattuto su Nurri, in località Grutta Sutta Scracca, mentre un altro ha colpito Ovodda, in zona Su Norile.

E’ ancora in corso invece il rogo scoppiato in un agro del Comune di Ussana, località Is Carraxius. Per le operazioni di spegnimento è presente anche un elicottero proveniente da Villassalto.

