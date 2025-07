La Sardegna perde il suo arbitro in Serie A, dismesso Giua

Antonio Giua non farà parte dell’organico arbitrale di Serie A e B per la stagione 2025/2026. L’arbitro sardo, nato nel 1988 e appartenente alla sezione Aia di Olbia, è stato escluso dalla Can A-B, la Commissione che gestisce gli arbitri della massima serie, come comunicato ufficialmente durante la conferenza stampa di inizio campionato presso la sede Figc.

Giua, che conta 58 presenze in Serie A e 73 in Serie B, è tra i 7 arbitri esclusi dalla lista per “motivi tecnici”, come spiegato dal presidente dell’Associazione Italiana Arbitri Antonio Zappi. La decisione rientra in una razionalizzazione delle risorse e in una riduzione dell’organico, che passa da 47 a 42 arbitri.

Oltre a Giua, lasciano la Can A-B anche Gianluca Aureliano (per limiti d’età), Davide Ghersini (per raggiunto limite di permanenza nel ruolo), e per motivi tecnici Francesco Cosso, Marco Monaldi, Alessandro Prontera, Daniele Rutella e Gabriele Scatena.

Promossi invece 5 nuovi direttori di gara: Allegretta (Molfetta), Calzavara (Varese), Nucera (Palermo), Turrini (Firenze) e Zanotti (Rimini). Con l’uscita di scena di Giua, la Sardegna perde al momento il suo unico rappresentante nell’élite arbitrale del calcio italiano.

