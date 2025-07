Padru, picchia figlie minori e resiste ai carabinieri: 29enne arrestato

I Carabinieri di Padru hanno arrestato un uomo di 29 anni con l’accusa di aver picchiato le sue due figlie minorenni e di aver aggredito i militari intervenuti per fermarlo.

L’allarme è scattato quando la compagna dell’uomo ha chiamato il 112, segnalando che il 29enne stava infierendo sulle bambine. Al loro arrivo, la pattuglia ha trovato l’uomo in preda a una violenta reazione, tanto da costringere i Carabinieri a utilizzare il taser per immobilizzarlo e ammanettarlo.

Nella mattina di ieri, 1° luglio, si è tenuta l’udienza per direttissima davanti al giudice Paolo Bulla. Nonostante la richiesta del pubblico ministero per la custodia cautelare in carcere, il giudice ha accolto l’istanza della difesa, rappresentata dall’avvocato Gianluigi Poddighe, disponendo la scarcerazione dell’uomo con l’obbligo di firma quotidiana presso la caserma dei Carabinieri.

